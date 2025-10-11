Havalimanında suyun 80 liraya satılmasına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş

Herkesin ortak sorunu...

Havalimanlarında yeme içmenin pahalı olduğu her ne kadar biliniyor olsa da fahiş fiyatlar şaşkına çevirmeye devam ediyor.

SU FİYATINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yiyecek ve içeceklerin fiyatlarının normale göre daha yüksek seyrediyor olması vatandaşların da tepkisini çekiyor.

Son örnek Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda yaşandı.

SUYA 80 LİRA ÖDEDİ

Çankırı'da çiftçilik yaptığını belirten Kadir Ulusoy, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçuşu rötar yapınca bir şişe su almak istedi.

İSYAN ETTİ

Daha sonra suyu alan Ulusoy, bir şişe suya 80 lira ödemesine isyan etti.

Ulusoy, Mersin'e iş seyahati için gideceğini, uçuşun rötar yapması nedeniyle beklerken susadığını ve havalimanındaki bir büfeden aldığı şişe suya 80 TL ödediğini belirtti.

"MEMLEKET NE HALE GELMİŞ"

Ulusoy, "Arkadaşlar bakın bu su seksen lira. Seksen TL. Yazık günah ya. Memleket ne hale gelmiş ya." dedi.

"KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE"

Sözlerine devam eden Ulusoy, "İki saat uçak bekle burada. Mersin Limanı'ndan malım gelecek. Gece saat 3'te orada olacağım. Bir yetkili gelsin buraya. Cevap versin. Bu kadar başıboşluk olur mu ya? Kimin el, kimin cebinde? Bu para kime gidiyor?" diye sordu.

"NE OLACAK BU MİLLETİN SONU YA"

Ulusoy, şişe suyun maliyetinin piyasaya göre çok daha düşük olduğunu belirtirken "80 lira kuru suyun maliyeti iki lira. Beş lira kazan, on lira kazan ama bu kadar. Yüzde bin para kazanılmaz, haram çıksın. Kim kazanıyor beni? Ne olacak bu milletin sonu ya?" diye konuştu.

DİĞER YOLCULAR DESTEK VERDİ

Ulusoy'un konuşmasına diğer yolcular da alkışlayarak destek verdi.