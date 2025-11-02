Hayvanlar için bağış toplayan şahsın tepki çeken paylaşımları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin kronik sorunlarından birisi de başıboş sokak köpekleri...

Bugüne kadar birçok vatandaşın yaralanmasına ve ölümüne neden olan başıboş sokak köpeklerinin, Meclis'ten çıkan yasaya göre güvenli barınaklara alınması gerekiyor.

Buna karşı çıkan hatta hayvanlar üzerinden "mizah" adı altında tepki çeken paylaşımlar yapanların sayısı ise fazla.

MİZAH PAYLAŞIMLARI ŞİKAYET EDİLDİ

Sosyal medyadan da mizah adı altında hayvanları yücelten ve insanları yeren paylaşımlar yapan sayfa, tepki topladı.

Tepki çeken ve şikayet edilen sayfanın birçok paylaşımının, insanlara hakaret eder tarzda olduğu görüldü.

KISA SÜREDE YAYILDI

Sayfanın paylaşımları X üzerinden de kısa süre içerisinde yayıldı. Özellikle bir poşete bakan kadının içerisinde hayvan ölüsü değil insan ölüsü olduğunu gördüğü "şaka" amaçlı yapılan kareler ise en fazla tepki toplayan paylaşımlar oldu.