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Hazine Bakanlığı'ndan Altın Tasarruf Sistemi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Altın Tasarruf Sistemi'yle birlikte 23 Kasım 2022 tarihine kadar 13 ton 513 kilogram altın toplandığını bildirdi.
- 27.11.2022 - 21:32
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Altın Tasarruf Sistemi" 1 Mart 2022'de uygulamaya girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Altın Tasarruf Sistemi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.
"13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır"
Bakanlık, sistem ile birlikte 23 Kasım 2022 tarihine kadar 13 ton 513 kilogram altın toplandığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022 itibarıyla başlattığımız Altın Tasarruf Ekosistemi’ne vatandaşlarımızın ilgisi artarak devam ediyor.
Bu kapsamda, 23 Kasım 2022 tarihine kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır."