Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in abisi Nazmi Şimşek yaşamını yitirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in abisi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, Yalova'da hayatını kaybetti.

1945 doğumlu Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman Sason Gürgenli köyünde mesleğine başladı.

Aynı zamanda Mehmet Şimşek'in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

1988'de yılın öğretmeni seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden almıştı.

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hayatını kaybeden ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye mesajı paylaştı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in kıymetli ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.