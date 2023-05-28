Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 28 Mayıs Demokrasi Zaferi ülkemize hayırlı olsun

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Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oyları sayımı tamamlanmak üzere iken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresinden bir mesaj yayınladı.

Bakan Nebati mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:

Elhamdülillah, bugün sandıklardan “Durmak yok, yola devam” sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. 28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir ferdine ve ülkemize hayırlı olsun!