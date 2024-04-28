Antalya'da turistten Türk olduğu için ekstra ücret alındı

Antalya'nın Aksu ilçesine tatile giden Çağlayan A. isimli vatandaş, bir İngiliz web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı.
Rezervasyonu yaptırdıktan sonra Antalya Limak Lara Hotel'e giden Çağlayan A., bir sürprizle karşılaştı.
"Milliyet farkı" ücreti kesildi
26 Nisan'da otele giriş yapan Çağlayan A.'nın Türkiye’de yaşadığını ve bir İngiliz vatandaşı gibi İngiliz turizm web sitesinden rezervasyon yaptırdığını öğrenen otel yönetimi 120 euro ‘Milliyet Farkı’ ücreti kesti.
Farkı ödedi, otelden ayrıldı
Kredi kartından 120 euro karşılığında 4.178 TL’yi ödeyen Çağlayan A., 29 Nisan’da tatili bitince otelden ayrıldı.
Fark faturaya işlendi
Fatura kesen otel yönetimi, yaptıkları hareketi “Milliyet farkı karşılığı tahsil edildi” açıklaması ile faturaya işledi.
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