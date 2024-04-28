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Antalya'da turistten Türk olduğu için ekstra ücret alındı

Antalya'da turistten Türk olduğu için ekstra ücret alındı Antalya'da bir otelde, daha ucuz olduğu için İngiliz web sitesi üzerinden rezervasyon yapan müşterinin Türk olduğunun fark edilmesi üzerine 120 euro "milliyet farkı ücreti" tahsil edildi.