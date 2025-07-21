Haziran'da kartla yapılan harcamalar 1,91 trilyon TL'yi aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Haziran ayına ilişkin kartlı ödeme istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre, Haziran ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla toplam 1 trilyon 911 milyar 400 milyon TL'lik ödeme yapıldı.

Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51'lik bir artışa işaret ediyor.

HER 5 MAĞAZA ÖDEMESİNDEN 4’Ü TEMASSIZ YAPILDI

Haziran ayında toplam 1,7 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız olarak gerçekleşti.

Temassız ödemeler, hem adet hem de tutar bazında büyümeye devam etti.

İNTERNETTEN ÖDEMELERDE YÜZDE 59 ARTIŞ

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 büyüyerek 557,3 milyar TL’ye ulaştı.

İnternetten ödeme adedi ise yüzde 7 artarak 222,4 milyon oldu.

Bu işlemlerin toplam ödemeler içindeki payı ise tutarda yüzde 29, adette yüzde 13 oldu.

KART SAYILARI 453,5 MİLYONA ULAŞTI

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de:

Kredi kartı sayısı 135,2 milyon

Banka kartı sayısı 214,4 milyon

Ön ödemeli kart sayısı 103,9 milyon

Toplam kart sayısı ise 453,5 milyona ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 10 arttı.

KARTLARA GÖRE ÖDEME TUTARLARI

Kart türlerine göre yapılan ödemeler şu şekilde gerçekleşti:

Kredi kartları: 1.611,1 milyar TL

Banka kartları: 288,3 milyar TL

Ön ödemeli kartlar: 12 milyar TL

Geçen yıla göre büyüme oranları sırasıyla yüzde 52, yüzde 55 ve yüzde -51 olarak kaydedildi.

KARTLARA GÖRE ÖDEME ADETİ

Toplam kartlı ödeme adedi 1,7 milyar olurken, detaylar şöyle:

Kredi kartı: 980,1 milyon adet

Banka kartı: 672,1 milyon adet

Ön ödemeli kart: 48,6 milyon adet

Geçen yılın aynı dönemine göre banka kartıyla ödeme adedi yüzde 21 artarken, kredi kartlarında yüzde 10’luk bir büyüme görüldü.

Ön ödemeli kartlarla ödeme adedinde ise yüzde 56 düşüş yaşandı.

TEMASSIZ ÖDEMELERDE BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Haziran ayında temassız ödemelerde de dikkat çekici bir artış oldu.

Temassız ödeme adedi: 1.151,6 milyon (Yüzde 12 artış)

Temassız ödeme tutarı: 648,6 milyar TL (Yüzde 58 artış)

Mağaza içi ödemelerin yüzde 80’inden fazlası temassız şekilde gerçekleşti.