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    HDP’li Meral Danış'tan hükümete tehdit

    HDP’li Meral Danış'tan hükümete tehdit

    CHP'nin iktidar olunması halinde bakanlık sözü verdiği HDP'de Meral Danış, bu yetkilerini AK Partilileri yargılamak için kullanacağını itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 12:35
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    Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

    Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve aday belirlememe toplantıları da devam ediyor.

    6'lı masaya gizli bir şekilde destek veren terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin masadaki varlığı, muhalefet liderleri tatafından kamuoyunda kabul edilmese de CHP tarafından, iktidar olmaları halinde HDP'ye de bakanlık verileceği sözü verildi.

    HDP'den tehdit

    Son olarak ise HDP'den, bu vaat sonrası hükümete tehdit açıklaması geldi.

    Geçtiğimiz aylarda  TBMM Karma Komisyonu'nda; polise yumruk atan HDP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması görüşmelerinde, HDP'li Meral Danış'ın hükümete tehditleri ortaya çıktı.

    HDP’li Meral Danış'tan hükümete tehdit VİDEO

     

    "İktidar olduğumuzda yargılanacaksınız"

    Tehdidinde CHP'nin vaadini anımsatan Danış,  AK Parti sıralarına dönerek "Siz bunun hesabını vereceksiniz. Ama bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda adil yargılanacaksınız. Bu sözü veriyoruz. Siz göreceksiniz en azından haklarınız olacak." ifadelerini kullandı.

    HDP’li Meral Danış tan hükümete tehdit #1

    HDP’li Meral Danış tan hükümete tehdit #2


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