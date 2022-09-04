HDP'li Semra Güzel’in ifadesi

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından kılık değiştirerek kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, mahkemede serbest bırakılmasını talep etti.

Adıyaman’da 2017'de öldürülen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, hakkında 5 ay önce çıkarılan yakalama kararının ardından yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesinde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Güzel, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Serbest bırakılmasını istedi

AA'nın haberine göre İfadesinde, yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini iddia eden Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum." dedi.

Beraatla sonuçlanan emsal kararlar olduğunu savunan Güzel, ifadesinde serbest bırakılmayı istediğini kaydetti.

Kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandı

Hakimlik kararında, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı kaydedildi.

Güzel'in yakalandığı esnada üzerinde kendi fotoğrafı bulunan "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş kimlik bulunduğuna yer verilirken tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bu karara istinaden ifadesinin alındığı belirtildi.

Güzel'in kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.

HDP'li Semra Güzel yakalandı VİDEO ARŞİV

