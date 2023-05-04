HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız Seçimlere kısa bir süre kalmışken el yükselten HDP'liler skandal açıklamalarını sürdürüyor. Bitlis'te konuşan Mithat Sancar, seçimi kazandıkları takdirde, "Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kaldı.

Siyasetin gündemi ise her geçen gün daha da ısınıyor...

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ilişkisi dikkat çekerken HDP kanadından her gün el yükselten açıklamalar gelmeye devam ediyor.

HDP ve PKK'ya ne vaat edildi?

Kılıçdaroğlu'na her türlü desteği veren HDP'ye neler vadedildiği açıklanmazken HDP''liler, yaptıkları açıklamalarla verilen vaatleri açıklamayı sürdürüyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Bitlis mitinginde konuştu.

Daha önce terör elebaşı Öcalan'a özgürlük getireceğiz gibi vaatlerde bulunan HDP'liler, son günlerde yaptıkları açıklamalarda cezaevlerini boşaltacağız vurgusu yapmayı sürdürüyor.

"Zindanlarda tutulan kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturacağız"

Mithat Sancar, muhalefetin seçimi kazanması durumunda, zindanlarda tutulan kardeşlerini özgürlüğe kavuşturacaklarını söyledi.

"Kayyum atanan belediyeleri geri alacağız"

Skandal açıklamalarını sürdüren Sancar, seçimlerin hemen ardından terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle kayyum atanan belediyeleri tekrar alacaklarını belirtti.

"Hepimiz birlikte kazanacağız"

Bitlis mitinginde kara propaganda yapan Mithat Sancar şunları söyledi: