Herkes cebini kontrol etsin! 2 ay önce dolaşıma giren bu 1 TL binlerce lira ediyor

Cebinizde taşıdığınız sıradan bir madeni paranın, aslında küçük bir servet değerinde olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Türkiye’de son dönemde hızla büyüyen bir koleksiyon merakı, gündelik hayatta fark etmeden kullandığımız bozuk paraları adeta “gizli hazine”ye dönüştürüyor.

Normalde alışverişlerde farkında olmadan harcadığımız 1 TL’lik bir madeni para, eğer üzerinde yazım, şekil veya desen hatası barındırıyorsa, koleksiyon piyasasında binlerce liraya alıcı bulabiliyor.

Bu ilgi, yalnızca koleksiyonerlerle sınırlı kalmıyor; sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve açık artırma sitelerindeki rekor satışlar, hatalı paraları gündelik hayatın en çok konuşulan konularından biri haline getirdi.

2 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yaklaşık 2 ay önce darphane tarafından dolaşıma sokulan “eror hata” olarak adlandırılan hatalı basım 1 TL, sosyal medyada gündem oldu.

Koleksiyonerler tarafından yoğun bir ilgiyle aranılan ve normalde 1 TL değerinde olan bu para, 2000 TL fiyat etiketiyle alıcı buldu.