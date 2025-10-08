Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, korkuttu.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığından kaynaklı tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

ZATÜRE TEŞHİSİ KONULDU

Edinilen bilgiye göre, Çetin'e zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı da öğrenildi.

ÖZEL YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.