Hikmet Hacıyev paylaştı: Şuşa belgeseli

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'da yeni bir dönem başladı.

2020'deki Karabağ zaferinde Şuşa şehri büyük bir rol oynadı.

8 Kasım 2020'da Şuşa'nın Ermenistan'dan geri alınması ile birlikte zafere gidilen yolda dönülmez bir adım atıldı.

İşte bu Türk dünyasının önemli şehri bir belgesele konu oldu.

"Azerbaycan Müziğinin Beşiği" ve "Kafkasya'daki Sanat Tapınağı" olarak anılan, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olarak olarak restore edilerek Türk ve İslam Dünyası'nın Kültür Başkenti olarak onurlandırılan Şuşa'yı anlatan bu belgesel yayına girdi

HİKMET HACIYEV PAYLAŞTI

Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev X hesabında bir paylaşım yaptı.

Hacıyev, paylaşımıyla Şuşa belgeselini Türk dünyasına takdim etti.