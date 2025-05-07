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AA

Hindistan ve Pakistan arasındaki ipler daha da gerildi...

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hint ordusu, 'terör yapılanması' şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

SALDIRIYI 'GURUR ANI' OLARAK NİTELENDİRDİ

New Delhi TV'nin (NDTV) haberine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği askeri saldırıları 'Sindoor operasyonu' şeklinde adlandırdı.

Sindoor operasyonunu 'gurur anı' olarak nitelendiren Modi, bunun 'tam olarak gerçekleştirildiğini, hiçbir hata yapılmadığını, misilleme saldırısının başarıyla tamamlandığını' bildirdi.

"GÖREV EN ÜST DÜZEYDE YERİNE GETİRİLDİ"

Modi, Hindistan ordusunun 'görevi en üst düzeyde ve hassasiyetle' yerine getirdiğini savunarak 'hazırlıklara sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını' söyledi.

Hintçe sözlüğe göre 'Sindoor' kelimesi 'evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz' anlamına geliyor.