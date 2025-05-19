Hindistanlı şarkıcı Rahul Vaidya'dan Türkiye boykotu

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Hindistan’da Pakistan’a verdiği destek sebebiyle Türkiye’ye karşı yapılan boykot kampanyası devam ediyor.

Son olarak Antalya’ya düğüne davet edilen Hindistanlı bir şarkıcı daveti “Ülkeme karşı olan bir ülkeyi ve vatandaşlarını eğlendirmeyeceğim” diyerek daveti reddetti, Türkiye’yi boykot çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'NİN PAKİSTAN'A DESTEĞİ NEDENİYLE SAHNE TEKLİFİNİ REDDETTİ

Hindistanlı şarkıcı Rahul Vaidya, Antalya’da bir düğünde sahne alması için kendisine teklif edilen yaklaşık 2,3 milyon TL’lik bir teklifi reddettiğini açıkladı. Vaidya, Türkiye’nin Hindistan Pakistan çatışmasında Pakistan’a açık desteğini eleştirerek, "Ülkeme karşı olanları eğlendirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEME SAYGI GÖSTERMEYEN BİR ÜLKEYE GİTMEM"

Hindistan basınına verdiği bir röportajda aldığı karara değinen Vaidya, "Benim ülkeme düşman olan ve saygı göstermeyen bir ülkeye gitme niyetim yok. Benim ülkemin çıkarlarına karşı olan bir ülke ve vatandaşlarını eğlendirmeyeceğim" şeklinde konuştu.

"BİZE SADIK OLMAYAN BİR ÜLKEDE NASIL PARA HARCARIZ"

Türkiye’de düğün yapan Hindistanlıları da eleştiren Vaidya röportajın devamında şöyle konuştu: