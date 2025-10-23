HSK üyeliği için üç aday belirlendi

AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplanan Karma Komisyon, boş bulunan HSK üyeliğine ilişkin seçim hazırlıklarını görüştü.

Özbudun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 16 Ekim’de başlatılan seçim süreci kapsamında oluşturulan 5 kişilik alt komisyonun raporunu süresinden önce tamamlayarak 20 Ekim’de sunduğunu hatırlattı.

31 BAŞVURUDAN 1'İ ŞARTLARI KARŞILAMADI

Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, HSK üyeliği için yapılan 31 başvuru arasında yalnızca bir adayın şartları taşımadığını belirtti.

Alparslan, “24 avukat ve 7 öğretim üyesi olmak üzere toplam 31 aday başvurdu. Ancak Avukat Ayşe Demirel’in, ‘meslekte fiilen 15 yılını doldurma’ şartını taşımadığı tespit edilmiştir. Diğer tüm adaylar ise yasal koşulları sağlamaktadır” dedi.

"HER ADAY AYRI AYRI OYLANMALI"

Ardından Komisyon Başkanı Özbudun, raporu oylamaya sundu.

Oylama sonucunda rapor, komisyon da kabul edildi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, seçimler ile ilgili, "Genel Kurul, HSK'ya 1 üye seçecek. Biz, Genel Kurul'a, o 1 statü için 3 adayı buradan belirleyeceğiz ve göndereceğiz. Dolayısıyla, her aday için ayrı ayrı oylama yapılması lazım. Bu statünün 1'inci adaylığı için tek oy kullanmak suretiyle oylama yapıp tamamlamak, sonra 2'nci adaylık için tek oy kullanmak, sonra 3'üncü adaylık için tek oy kullanmak suretiyle seçim yapmamız lazım. Seçimden önce görüşümüzü bir kere daha açıklıyoruz. Bugüne kadar bunun aksine yapılan uygulamadan dönülmesini özellikle vurguluyoruz. Anayasa’nın 159'uncu maddesine uygun yöntem budur. Aksi halde tamamen Anayasa'ya aykırı bir şekilde bir 4'üncü oylamanın icat edildiğini burada esefle görmüş bulunuyoruz. Bu sebeple, her bir adayın ayrı ayrı oylanmasını ve tek oy verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

'ANAYASA 159'A SADIK KALACAĞINIZA DAİR BİR OYLAMA YAPILMASI GEREKİYOR'

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, komisyonun bir önceki HSK üyeliği seçimlerinde Anayasa 159'uncu maddeye uygun bir şekilde hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak, "Siz oylama öncesinde bir uyarıda bulundunuz ve Anayasa’nın 159'uncu maddesini net bir şekilde ifade ettiniz. Bu uygulamaya sadık kalacağına dair bir oylama yapılması gerekiyor çünkü bir önceki seçimde bunu yapmadınız. 1'inci de üçte 2, 2'ncide beşte üç çoğunluk elde edilemediği takdirde 2'nci oylamada en yüksek oyu almış olan adaylar arasından kura çekimi gerçekleşmesi gerekiyordu; hem kanun hem Anayasa son derece açık olmasına komisyonda farklı bir uygulama gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

CHP KOMİSYONU TERK ETTİ

Milletvekillerinin seçim usulü ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından seçimlere geçildi.

İlk iki aday milletvekillerinin beşte üç çoğunluğuna göre belirlendi. Son üye için AK Parti'nin, 'kura yöntemi' talep etmesi üzerine CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti.

3 İSİM BELİRLENDİ

Üyelik için komisyon; İsmail Ergüneş, Havva Nur Yurtsever ve Mustafa Naim Yağcı'yı seçti. Genel Kurul, 3 aday arasından 1'ini boşalacak HSK üyeliği için seçecek. Seçilecek HSK üyesi 4 yıl görev yapacak.