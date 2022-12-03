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    Hudut birlikleri 12 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 12 kişiden 9'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
    • 03.12.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 15:59
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    Hudut birlikleri 12 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Güvenlik güçleri yurdun sınırlarında yasa dışı geçişe izin vermiyor.

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadele eden kahraman Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen şahısları da tek tek tespit ediyor.

    Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 12 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 9’unun FETÖ, 2’sinin PKK/KCK ve 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut birlikleri 12 kişinin yasa dışı geçişini önledi #1


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