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    Hulusi Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.
    • 31.08.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 14:20
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    Hulusi Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kalender Kasrı'nda dost ve kardeş ülke savunma bakanları ile bir araya geldi.

    Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev katıldı.

    Komuta kademesi de hazır bulundu

    Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.

    Hulusi Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile görüştü #1

    Hulusi Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile görüştü #2


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