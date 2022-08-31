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Hulusi Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile görüştü

Hulusi Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.