Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşerek tahıl sevkiyatını değerlendirdi.

Türkiye'nin gündeminde tahıl sevkiyatı var.

Ukrayna ve Rusya arasında yapılan arabuluculuk faaliyetleri meyvesini verdi.

İki ülke arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna tahılının sevkiyatı için Türkiye’nin ev sahipliği yapması yönünde karar kılındı.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törende atılan imzaların ardından tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı.

Ukraynalı bakanlarla görüştü

Konuya ilişkin olarak Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatını değerlendirdi.

Son durum değerlendirildi

Yapılan görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlar çalışmalardan memnun

AA'nın aktarımına göre; Teknik çalışmaların tamamlanması, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlanması, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışması, bakanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.