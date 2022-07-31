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    Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşerek tahıl sevkiyatını değerlendirdi.
    • 31.07.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 10:18
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    Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü

    Türkiye'nin gündeminde tahıl sevkiyatı var.

    Ukrayna ve Rusya arasında yapılan arabuluculuk faaliyetleri meyvesini verdi.

    İki ülke arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna tahılının sevkiyatı için Türkiye’nin ev sahipliği yapması yönünde karar kılındı.

    Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törende atılan imzaların ardından tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı.

    Ukraynalı bakanlarla görüştü

    Konuya ilişkin olarak Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatını değerlendirdi.

    Son durum değerlendirildi

    Yapılan görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü #1

    Bakanlar çalışmalardan memnun

    AA'nın aktarımına göre; Teknik çalışmaların tamamlanması, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlanması, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışması, bakanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

    Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü #2


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