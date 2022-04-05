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    Hulusi Akar'dan 'tahliye' açıklaması: Olumlu gelişmeler bekliyoruz

    Mariupol'de beklenen tahliyelere ilişkin açıklama yapan Akar, 'Çalışmalarımız devam ediyor, olumlu gelişmeler bekliyoruz' dedi.
    • AA
    • 05.04.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:33
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    Hulusi Akar'dan 'tahliye' açıklaması: Olumlu gelişmeler bekliyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Tahliyelere yönelik açıklama yapan Akar, Mariupol'de bulunan sivil, yaralı, Türk ve diğer ülke bireylerinin denizden tahliyesi konusunda "Gemi desteği verebiliriz" cümlelerini hatırlattı.

    "ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

    Son durum için soru yöneltilen Akar, “Ukrayna’ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna’daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor.

    "OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

    Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz.” şeklinde aktardı.


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