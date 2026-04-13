Hüsamettin Cindoruk cenazesinde CHP gerilimi

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı ve vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan, Türk siyasi tarihinde sembol isimlerden biri olan 92 yaşındaki Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinden bu yana tedavi görüyordu.

CİNDORUK'A VEDA

Evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine hastaneye kaldırılan ve burada tüm müdahalelere rağmen hayatta tutulamayan Cindoruk, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bu kapsamda Teşvikiye Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi.

Burada cenaze namazı kılınan Cindoruk, töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

SİYASİ GERİLİM CENAZEYE YANSIDI

Siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törene politik gerilim de yansıdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski-yeni birçok CHP'li isim törende yer aldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve daha birçok CHP'li cenaze alanındaydı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SERT BAKIŞLARI

Birbirleriyle selamlaşan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'na büyük ilgi gösterdi.

Alana gelen Gürsel Tekin'in ve Kılıçdaroğlu selamlaşırken ikilinin Özgür Özel'e selam vermemesi dikkat çekerken Özel'in ters bakışları kameralara yansıdı.

CHP İLE İLİŞKİLERİ "SICAKTI"

Hüsamettin Cindoruk'u geçtiğimiz yıllarda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti.

CHP'ye akıl hocalığı yapan Cindoruk, o dönem Kılıçdaroğlu ile olan görüşmeye dair, "Türkiye'de siyasal hayat bir çıkmaza girmiştir. Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz.

Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük görev düşüyor." demişti.