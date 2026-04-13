Hakan Fidan: İsrail, Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında

Türkiye, dış politikaya yön vermeye devam ediyor...

Bu süreçte ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kapsamlı diyaloglarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

NETANYAHU'NUN HADSİZ AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada, Türk dış politikası ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı hadsiz ifadeleri de değerlendiren Fidan, sert ifadeler kullandı.

"İSRAİL, TÜRKİYE'Yİ YENİ DÜŞMAN İLAN ETME ARAYIŞINDA"

Fidan, Netanyahu'nun Türkiye’yi yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu belirterek, "İsrail düşmansız yaşayamaz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL KOMPLEKS İÇİNDE"

"İsrail’in Cumhurbaşkanımız karşısında kompleks içerisinde olduğu bir gerçeklik" diyen Fidan, "Bölgede pek çok olay yaşanıyor ve Türkiye’nin denge çabası, Türkiye’yi öyle bir yerde tutuyor ki İsrail, Türkiye’nin pozisyonunu bozamıyor. Bu durum da onları dengesizliğe itiyor." vurgusu yaptı.

"DÜŞMANLIĞI DEVLET STRATEJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Hakan Fidan, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Diğer taraftan; bizim Gazze, Lübnan ve bölgeyle ilgili tutumumuz, İsrail’in yayılmacı politikasıyla zıt durumda. Ancak Türkiye’nin sesi ve kullandığı yöntem herkesten farklı olduğu için Cumhurbaşkanımızın dünya ölçeğindeki liderliği ve Türkiye’nin geliştirdiği iletişim ağı, İsrail’i altüst eden bir husus.

Tüm bunların üzerine, İsrail’in Türkiye’ye saldırması anlaşılabilir bir hale geliyor. İran’dan sonra İsrail, düşmansız yaşayamaz. Sadece Netanyahu değil, muhalefette olanların da Türkiye’yi yeni düşman ilan etme arayışında olduklarını görüyoruz. Bu, bir devlet stratejisine dönüştürülmeye çalışılan bir husustur."