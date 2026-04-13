72 kilo vererek herkesi şaşırtmıştı: Oyuncu Esin Gündoğdu’nun son hali yeniden gündem oldu

Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi birçok dizide yer alan oyuncu Esin Gündoğdu değişimiyle yeniden gündem oldu.

138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve zayıflama ameliyatı olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdiğini açıklamıştı.

"HİÇBİR ÜRÜN KULLANMADIM"

Esin Gündoğdu, değişiminin dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandığını söyledi. Bunun üzerine bir uyarıda bulunan oyuncu, "Hiçbir ürün kullanmadım. Yapay zekâ ve benim adımı kullanarak ürün satmaya çalışanlar var, dolandırılmayın" dedi.

"KALBİM KIRILDI"

Gündoğdu ayrıca kendisine yapılan olumsuz yorumlara da sitem etti. "Kalbim kırıldı" diyen 49 yaşındaki oyuncu, zayıflama sürecinden bahsetti: "Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. 'Aşk Yeniden' dizisindeydim o zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra 'Yeni Gelin' dizisine başladım orada da göreceksiniz süreci. Ben gözünüzün önünde yavaş yavaş zayıfladım; sağlıklı beslenerek diyet yaparak. Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat (RNY Gastrik Bypass) olmaya karar verdim bunu da saklamadım."