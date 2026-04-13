Lafarge'ın 'terör örgütünü finanse etmekten' suçlu olduğuna hükmedildi

Suriye'de bulunan çimento fabrikasını işletmeye devam etmek için DEAŞ ve El-Nusra Cephesi gibi terör örgütlerine milyonlarca dolar ödeme yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Fransız çimento şirketi Lafarge, Fransa'da tarihi bir davada suçlu bulundu.

Paris Ceza Mahkemesi, şirketin ve bazı eski yöneticilerinin terör örgütlerini finanse etmek ve uluslararası yaptırımları ihlal etmek suçlarından suçlu olduğuna hükmetti.

Karar ile uzun süredir devam eden yargı sürecinin önemli bir aşaması tamamlandı.

3 SİLAHLI ÖRGÜTE 5,6 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI

Mahkemeye başkanlık eden hakim, Lafarge'ın o dönem Suriye'de faaliyetlerini sürdürerek 'bir seçim' yaptığını belirtti.

Firmadan terör örgütlerine 'güvenlik ödemeleri' adı altında ödeme yapılmasına Eylül 2012'de bir toplantı sırasında karar verildiğini aktaran hakim, davaya konu olan suçlar kapsamında firmanın DAEŞ dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon euroya varan ödeme yaptığını bildirdi.

Mahkeme, Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında 'terör örgütünü finanse etmekten' suçlu olduğuna karar verdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÖDEME YAPILARAK 'KORUMA' SAĞLANDI

Lafarge'ın Suriye'deki iştiraki Lafarge Cement Syria, iç savaşın yoğunlaştığı dönemde fabrikayı ayakta tutmak için silahlı gruplarla 'anlaşmalar' yaptığı öne sürüldü.

Şirket, yaklaşık 5,9 milyon dolar civarında ödeme yaparak malzeme sevkiyatı, çalışanların güvenli geçişi ve üretimin devamı için terör örgütlerinden 'koruma' sağladı.

Bu ödemeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından da doğrulandı ve 2022 yılında Lafarge, ABD'de terör örgütlerine maddi destek sağlamak suçlamasıyla ilk kez bir şirket olarak suçlu bulundu; 777,8 milyon dolar para cezası ve müsadere ödemeyi kabul etti.

YÖNETİCİLER İÇİN HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Fransa'daki dava ise ayrı bir süreçti.

2021'de Fransa Yargıtayı, şirketin terör finansmanı ve çalışanların hayatını tehlikeye atmak suçlamalarını onayladı.

Daha sonra insanlığa karşı suçlara iştirak suçlaması da eklendi.

Kasım-Aralık 2025'te altı hafta süren duruşmaların ardından savcılık, şirket için 1 milyon 125 bin euro ve yaptırımlara ilişkin 4 milyon 570 bin euro para cezası talep ederken, eski yöneticiler için 18 ay ile 8 yıl arasında hapis cezaları istemişti.

MAHKEME LAFARGE'I SUÇLU BULDU

Mahkeme, Lafarge'ı ve yargılanan eski yöneticilerden bazılarını suçlu buldu.

Kararda, şirketin kar amacıyla terör örgütleriyle 'utanç verici anlaşmalar' yaptığı vurgulandı.

BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Konuya ilişkin belgeleri Anadolu Ajansı, Eylül 2021'de yayınladığı haberi ile ortaya çıkarmıştı.

Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti.

Belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etmişti.

DEAŞ SIĞINAKLARININ ÇİMENTOSU LAFARGE'DAN

DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları; sığınak ve tünel yapımında kullanmıştı.

Lafarge, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibi ile birleşerek 2015'te önce 'LafargeHolcim' ismini aldı, 2021'de şirketin isminden 'Lafarge' atılarak ismi 'Holcim Ltd' olarak tescil edilmişti.

Yargıtay'ın kararının ardından ise şirketin İsviçre borsasında işlem gören hisseleri, yüzde 4'ten fazla düşerek 48 İsviçre frangının altına gerilmişti.

ŞİRKETİN SURİYE'DE KURULUŞUNDAN DEAŞ'A UZANAN SÜREÇ

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ'a 'haraç' ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.

Şirket, Temmuz 2015'te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.

Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı.

TRT World de Kasım 2021'de yayımladığı 'The Factory' isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge'ın, PKK ve DEAŞ'a 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığını belgeleriyle ortaya koymuştu.