İHA

Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci yapar ile vatandaşlar katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TERÖRE HARCANAN PARAYA DEĞİNDİ

"2 trilyon doları biz terörle mücadeleye harcamasaydık, şu anda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacaktı"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin son 50 yılda terörle mücadele için 2 trilyon dolar harcadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminin en önemli hizmetlerinden birisi olacak. AK Parti sessiz devrimlerin partisidir. İnşallah terörsüz Türkiye'yle bu zirveye ulaşmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 50 yılda terörle mücadele için tam 2 trilyon dolar harcamıştır. Daha iyi anlayabilmemiz için 2 trilyon doları şöyle ifade edebiliriz. 2 trilyon doları biz terörle mücadeleye harcamasaydık, şu anda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacaktı. Maalesef emperyalistlerin böl parçala yönet oyunuyla beraber kardeşi kardeşe düşman etmek istediler ama çok şükür Allah'a, Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden bu süreç Allah'a çok şükür ki hep umut ve güven doğurmuştur, bu doğrultuda devam edecektir. Terörsüz Türkiye menziline sorunsuz bir biçimde ilerlemektedir.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Türkiye’nin darbe anayasası ve darbeci zihniyetinden kurtulması için yeni anayasanın şart olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, yeni anayasanın ekmek, su ve hava gibi lazım olan bir durum olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Türkiye'nin bu darbe anayasası ve darbeci zihniyetten kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun ‘evet işte bu benim anayasam’ diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var ve hem de hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz. Hataylılar, yeni bir anayasa istiyor. Adanalılar, Ankaralılar, İstanbullular, Trabzonlular, Iğdırlılar, İzmirliler, Bursalılar, Gaziantepliler ve 81 vilayetimizde tüm aziz vatandaşlarımızın talebi yeni bir anayasayla Türkiye'nin yoluna devam etmesidir. Bir kez daha hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun.

"ATATÜRK CADDESİ’NDEKİ MEYDANDA BAYRAMI KUTLAMAK İSTİYORUZ"

Gelecek bayramı vatandaşlarla birlikte Atatürk Caddesi’nde kutlamak istediklerini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, "Kurban Bayramımız mübarek olsun. Hepinizin bayramınızı tebrik ediyorum. Hatay’da birçok kardeşimiz dışarıda yaşıyor. Onlara selam olsun. Şehrimizin en kısa sürede eskisinden daha güzel olacak. Dışarıdakilerde gelip görebilirler. İnşallah önümüzdeki bayramda, vatandaşlarımızla birlikte Atatürk Caddesi’ndeki meydanda bayramı kutlamak dileğiyle saygılarımı ve minnetimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.