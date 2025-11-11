İBB İddianamesi hazır: Kamu zararı 160 milyon TL

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da soruşturma genişledi ve peş peşe itiraflar geldi.

İtirafların ardından genişleyen soruşturma, bazı CHP'li belediyelere kadar da uzandı.

Uzun zamandır da gözler, hazırlanacak olan iddianameye çevrilmişti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 402 kişi, şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

"KAMU ZARARI 160 MİLYAR TL"

İddianamede "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira." denildi.

Akın Gürlek, yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"İMAMOĞLU ÖRGÜT YÖNETİCİ, ADEM SOYKETİN ETKİN BİLGİLER VERDİ"

"İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor.

İddianamede gizli ve normal tanıklar var. 70’ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bize etkili bilgiler verdi.

Adem Soytekin’i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik. Örgüt yöneticisi olarak verdiği bilgilerin eksik olduğunu belirledik. Ama verdiği bilgiler doğru. Ve kendisi ile ilgili bilgiler vermedi. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı.

KAMU ZARARINA DEĞİNDİ: SUÇ TARİHİ 10 YIL

Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı.

İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları var.

Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar tl ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor."

8 AYDA ÇOK SAYIDA OPERASYON YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 tarihinde aralarında Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu yüzlerce şüpheli hakkında “yolsuzluk” iddiasıyla operasyon talimatı vermişti.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan İmamoğlu ile birlikte çok sayıda şüpheli 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Mart’taki İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 232’nci gününde (10 Kasım) savcılık soruşturmasını tamamlayarak suçlamalara yönelik iddialarını açıkladı.