İBB soruşturması kapsamında avukatlara tutuklama talebi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan yolsuzluk soruşturması devam ederken yeni gelişmeler de yaşanıyor..

Soruşturma kapsamında tutuklu sanıklardan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı'nın avukatları hakkında tutuklama talebi yapıldı..

AVUKATLARA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturmanın şüphelilerinden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alınmıştı. Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da aynı suçlamalardan gözaltına alındığı öğrenilmişti.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra aynı suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

Ongun'un avukatlarından Günel, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafi olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!"