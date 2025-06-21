İBB soruşturmasında tutuklanan Mustafa ve Murat Keleş'in ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Tutuklu isimler listesinde sayı artarken yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

FATİH KELEŞ'İN AKRABALARI İFADE VERDİ

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'rüşvet almak' suçundan tutuklandı.

Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile 'rüşvet almak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanan yeğeni Murat Keleş'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

"HERHANGİ BİR PARA VERMEDİM"

İfadesinde inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Mustafa Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisinin patronu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bana, içinde kiracısı olan bir daireyi üzerime alırsam kiracıyı daha kolay tahliye edebileceğimi söyledi, ben de kabul ettim. Herhangi bir para vermedim, Gülibrahimoğlu 5 milyon civarında parayı bana nakit olarak verdi.



Ben de parayı kendi hesabıma yatırarak 2 şahıs adına bankadan havale yaptım. Ben babamla çalışmadım, ayrıca babamın çalıştığım şirkete 125 milyon lira para gönderdiği hususunda bir bilgim yoktur.

"AMCAMIN YANINA PARA GÖTÜRÜP GETİREN BİRİNİ GÖRMEDİM"

Şüpheli Murat Keleş ise ifadesinde İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de tercüman olarak çalıştığını belirterek şöyle konuştu: