İBB soruşturmasında yeni dalga: İSKİ Genel Müdürü dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mali suçlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

53 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Polis ekipleri sabaha karşı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu kişilerin evlerinde arama başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

47 GÖZALTI

Adreslere yapılan baskınlarda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.

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MURAT ONGUN'UN EŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

Baskınlarda ayrıca, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde aramalar devam etmektedir.”