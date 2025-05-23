İBB'ye yönelik 4. dalga operasyon: Kritik isimler gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde usulsüzler yapıldığı belirlendi.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın'ın da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 44 zanlı yakalandı, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

KRİTİK İSİMLER GÖZALTINDA

Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak üzere birçok isim operasyonlarda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık da bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüpheliler ile ilgili yakalama, gözaltı, arama, el koyma işlemlerinin devam etmekte olduğu öğrenildi.