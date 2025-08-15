İBB'ye yönelik 9. dalga operasyonunda gözaltına alındı: İnan Güney’in ilk görüntüleri

Sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 9. dalga operasyon için düğmeye basıldı.

44 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi.

Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE GÖZALTINA ALINDILAR

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınacak isimler arasında 2019’dan bu yana İBB Başkan Danışmanı olarak görev yapan Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu Özel Kalem Müdürü, Başkan Güney’in koruması ile Kültür AŞ. ve Medya AŞ. çalışanları bulunuyor.

GÖZALTI ANLARI KAMERADA

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ilk görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, sağlık kontrolünden geçirilen İnan Güney'in polis ekiplerince bir araca bindirildiği anlar yer aldı.

İNAN GÜNEY NE İLE SUÇLANIYOR

Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 42 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada "Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İNAN GÜNEY KİMDİR

İnan Güney, Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında dünyaya geldi. Örnektepe’de doğup büyüyen ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitiren Güney, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Güney, Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitirerek, tez çalışmasında "Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" üzerine çalıştı.

Siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan İnan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerini üstlendi.

2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulunan İnan Güney, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yaptı. 2020-2022 yılları arasında ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev üstlendi.

Mali Müşavir olan İnan Güney, ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yapan ve mali müşavir olan Güney, ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak görev aldı.

Evli ve üç kız çocuğu babası olan İnan Güney, son olarak Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçildi.