İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 52 kişi adliyeye sevk edildi

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Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenen 2. dalga operasyonda, 52 kişi gözaltına alındı.

52 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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