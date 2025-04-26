İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
50 KİŞİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ ARANIYOR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği eş zamanlı operasyon, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapıldı. Başsavcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararına istinaden yapılan operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devamında 3 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
GÜVENLİK KAMERALARINI BANTLAYAN İMAMOĞLU'NUN KORUMASI
Gözaltına alınanlar arasında, 12 Ekim 2024 tarihinde güvenlik kameralarının kaydını engelleyen ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olarak bilinen Çağlar Türkmen de yer alıyor. Türkmen'in, görüntülerde güvenlik önlemlerini aşmaya çalıştığı tespit edildi.
ÇOK SAYIDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda döviz, Türk Lirası, mermi ve şirketlere ait kaşeler ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülerek işlemlerine başlandı.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR
Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Turan Aydoğan - CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018-2023)
Şafak Başa - İSKİ Genel Müdürü
Zeynep Ayten Gözde Ongun - Murat Ongun'un Eşi
Elçin Karaoğlu - İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Turgut Tuncay Önbilgin - İBB Eski Genel Sekreteri
Murat Yazıcı - İBB Eski Genel Sekreteri
Mehmet Çakılcıoğlu - İBB Eski Genel Sekreteri
Arif Gürkan Alpay - İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Fatih Özçelik - İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
Begüm Çelikdelen - İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan Gülten - İBB İmar Şube Müdürü
Hakan Aplak - İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
Nazan Başelli - İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
Onur Soytürk - İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
Engin Ulusoy - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
Murat Sevil - İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
Nurten Uğursoy - İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
Serap Öbekci - İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
İhsan Yılmaz - İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
Ali Ayçık - İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
Adem Şanlısoy - İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
Naim Erol Özgüner - İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
Kadriye Kasapoğlu - Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü
Melih Geçek - İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç Çolak - Kültür A.Ş. GMY
Onur Aldı - Kültür A.Ş. GMY
Hakan Karaköse - Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
Yakup Üner - Danışman - İBB Mühendis
Hülya Kırlıova - Kültür A.Ş. Çalışanı
Yeşim Özay - Kültür A.Ş. Çalışanı
Oya Özman - Kültür A.Ş. Çalışanı
Mustafa Kemal Özcengiz - Kültür A.Ş. Çalışanı
Onur Can Tekbaş - Kültür A.Ş. Çalışanı
Faik Özberk - Kültür A.Ş. Çalışanı
Gökhan Köseoğlu - Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Metin Bal - Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Songül Çar - İSPER Uzman
Fikret Şimşek - İş Adamı
Yılmaz Şimşek - İş Adamı
Dursun Balcıoğlu - İş Adamı
Rasim Kaya - İş Adamı
Mete Mağden - İş Adamı
Meral Çakır - Mali Müşavir
Cevat Kaya - Emekli
Mehmet Şahin - Emlak Danışmanı
Çağlar Türkmen - Güvenlik
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