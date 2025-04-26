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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

50 KİŞİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ ARANIYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği eş zamanlı operasyon, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapıldı. Başsavcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararına istinaden yapılan operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devamında 3 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜVENLİK KAMERALARINI BANTLAYAN İMAMOĞLU'NUN KORUMASI

Gözaltına alınanlar arasında, 12 Ekim 2024 tarihinde güvenlik kameralarının kaydını engelleyen ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olarak bilinen Çağlar Türkmen de yer alıyor. Türkmen'in, görüntülerde güvenlik önlemlerini aşmaya çalıştığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda döviz, Türk Lirası, mermi ve şirketlere ait kaşeler ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülerek işlemlerine başlandı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR

Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

Turan Aydoğan - CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018-2023)

Şafak Başa - İSKİ Genel Müdürü

Zeynep Ayten Gözde Ongun - Murat Ongun'un Eşi

Elçin Karaoğlu - İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Turgut Tuncay Önbilgin - İBB Eski Genel Sekreteri

Murat Yazıcı - İBB Eski Genel Sekreteri

Mehmet Çakılcıoğlu - İBB Eski Genel Sekreteri

Arif Gürkan Alpay - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Fatih Özçelik - İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

Begüm Çelikdelen - İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

Ramazan Gülten - İBB İmar Şube Müdürü

Hakan Aplak - İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

Nazan Başelli - İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

Onur Soytürk - İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü

Engin Ulusoy - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı

Murat Sevil - İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

Nurten Uğursoy - İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

Serap Öbekci - İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

İhsan Yılmaz - İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

Ali Ayçık - İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Adem Şanlısoy - İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı

Naim Erol Özgüner - İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı

Kadriye Kasapoğlu - Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü

Melih Geçek - İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi

Erdinç Çolak - Kültür A.Ş. GMY

Onur Aldı - Kültür A.Ş. GMY

Hakan Karaköse - Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı

Yakup Üner - Danışman - İBB Mühendis

Hülya Kırlıova - Kültür A.Ş. Çalışanı

Yeşim Özay - Kültür A.Ş. Çalışanı

Oya Özman - Kültür A.Ş. Çalışanı

Mustafa Kemal Özcengiz - Kültür A.Ş. Çalışanı

Onur Can Tekbaş - Kültür A.Ş. Çalışanı

Faik Özberk - Kültür A.Ş. Çalışanı

Gökhan Köseoğlu - Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Metin Bal - Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Songül Çar - İSPER Uzman

Fikret Şimşek - İş Adamı

Yılmaz Şimşek - İş Adamı

Dursun Balcıoğlu - İş Adamı

Rasim Kaya - İş Adamı

Mete Mağden - İş Adamı

Meral Çakır - Mali Müşavir

Cevat Kaya - Emekli

Mehmet Şahin - Emlak Danışmanı

Çağlar Türkmen - Güvenlik