İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 şüpheliye tutuklama istemi

Belediyeleri etkisi altına alan yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, soruşturmaların merkezinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yöneltilen 17 zanlı, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

8 TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.