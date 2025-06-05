İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan 2 kişi tahliye edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması tüm hızıyla sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve birçok üst düzey isim gözaltına alınmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANARAK TAHLİYE OLDULAR

Geçtiğimiz aylarda, soruşturma çerçevesinde tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik etkin pişmanlıktan yararlanarak, tahliye oldu.

Sulh Ceza Hakimliği kararında Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran ve 4 Haziran tarihlerinde 2 kez ifade verdiği kaydedildi.

Süleyman Atik'in ise 13 Mayıs, 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde 3 kez ifade verdiği belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Hakimlik kararında, "Atik ve Nuhoğlu'nun beyanlarında üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma işleyiş şekli ile ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulundukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan ettikleri, alınan beyan içerikleri dikkate alındığında beyanların tutarlı olduğu, olayların kişi zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı" ifadelerine yer verilerek tahliyelerine karar verildi.

Atik ve Nuhoğlu ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet verme' suçlarından tutuklu olan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu Kirazlı - Halkalı Metro Hattı yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunmaları üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

Öte yandan etkin pişmanlık kapsamında samimi beyanlarda bulunan Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü de Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış ve imza atmak suretiyle, Servet Yıldırım ise konutu terketmemek suretiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verilmişti.

40 MİLYON TL İLE YAKALANMIŞTI

Ali Nuhoğlu'nun, 50 milyon lira değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devrettiği ve ofisinde 40 milyon lira ile yakalandığı tespit edilmişti.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un 'danışmanı' Emrah Bağdatlı'nın, İBB Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş.'den 2022-2024 arasında 60'tan fazla ihale aldığı, kurduğu reklam firmalarıyla usulsüz ihalelere katıldığı belirlenmişti.

Bağdatlı, 5 Mart'ta İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmıştı.

Soruşturma kapsamında, PKK/KCK'ya yardım suçlamasıyla İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmış, 3'ü firar etmişti.

Örgütlü suçlar soruşturmasında ise 83 şüpheli gözaltına alınmış, 7'si yurt dışında firari bulunmuştu.

5 MİLYON EURO RÜŞVET TALEBİ

Süleyman Atik, yolsuzluk soruşturmasında İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ile birlikte hareket ederek, Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet talep ettiği iddia edilmişti.

Tanık beyanlarına göre, Atik’in, AVM sahiplerini '15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız raporu aldırırız' diyerek tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Rüşvetin reddedilmesi üzerine, İBB tarafından AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği, ancak bu cezanın İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğu belirtilmişti.

Atik'in, rüşvet talebinde bulunurken "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" dediği de soruşturma dosyasında yer aldı.