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Haber Merkezi

Türkiye son yıllarda hem teknoloji hem de eğitim alanında birçok başarıya imza attı.

Özellikle teknoloji alanında yapılan hamleler, savunma sanayinde de etkilerini gösteriyor.

Tamamen dışa bağımlılığın azalmaya başladığı ve milli teknoloji hamlelerinin etkilerini gören Türkiye, bu başarısıyla da geçmişi geride bırakıyor.

Halk TV ekranlarında canlı yayına katılan gazeteci İbrahim Kahveci ise teknolojide Türkiye'nin sınıfta kaldığını söyledi.

Kahveci'nin diğer bir itirazı ise imam hatip liselerine oldu.

İbrahim Kahveci'nin dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"BU İKTİDAR BİLİME KARŞI"

Ben eğitimin çıktısını, Türkiye eğitim sektörünün çıktısını Türkiye'nin ihracattaki teknolojik seviyesinden takip ediyorum. 2007'den beri yatay... Bir ülkenin teknolojisi, teknolojik ilerlemesini durdurdu bu iktidar. Bilime karşı çünkü. Bu iktidar pozitif bilimi sevmiyor.

"ÇOCUĞUMU SÜREKLİ CAMİYE GÖTÜRÜYORLAR"

Ben okula verdim çocuğumu, ikide bir camiye götürüyorlar çocuğu. Okul kalmadı, düz okul kalmadı. Her tarafı imam hatip yapmışlar. Okul seçemiyorsun yakında. Ülkenin teknoloji seviyesi durdu.

"EVET SAVUNMA ALANINDA MÜTHİŞ BAŞARI YAKALADIK"