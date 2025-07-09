İbrahim Kalın, Numan Kurtulmuş ile görüştü

Terörsüz Türkiye'de kritik hafta...

Sabah saatlerinde Abdullah Öcalan'dan videolu bir mesaj geldi.

Bu kapsamda da PKK, cuma günü Süleymaniye'de silahlarını bırakacak.

Süreç hızlanırken, Ankara'da da bugün hareketli dakikalar yaşandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz dakikalarda ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'la görüştü.

KRİTİK GÖRÜŞME

Bu kapsamda Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı makamında kabul etti.

Kabulde, MİT Başkanı Kalın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş’a kapsamlı sunum yaptı.

Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Bu nedenle MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Bağdat'a gitti.

Kalın'ın Bağdat'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, Terörsüz Türkiye başta olmak üzere karşılıklı sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla atılacak ortak adımlar ele alındı.

İLK GRUP SÜLEYMANİYE'DE SİLAH BIRAKACAK

Kritik gelişmeler yaşanırken gözler cuma gününde.

İlk grubun Süleymaniye kırsalında silah bırakması bekleniyor.

Silah bırakanların Irak içinde kalacağı ancak örgütteki faaliyetlerine devam etmeyeceği öğrenildi.