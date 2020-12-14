İbrahim Kalın: Türkiye savunma sanayisinde kararlı adımlar atmaya devam edecek

İbrahim Kalın: Türkiye savunma sanayisinde kararlı adımlar atmaya devam edecek

İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEK"

Kalın, Twitter'dan "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.