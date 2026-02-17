Uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 kişi daha gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde yeni gözaltılar gerçekleşti.

25 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERE GÖZALTI

Gözaltına alınan 17 kişinin arasında ünlü isimler de bulunuyor.

Bu isimlerin İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze olduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

ÜNLÜ MARKANIN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında “Züber” markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER TAM LİSTE

1.Hakan Tunçelli

2.Sırrı Murat Dalkılıç

3.Rıza Kaan Tangöze

4.Murat Cevahiroğlu

5.Barış Talay

6.Hakan Kakız

7.Kemal Doğulu

8.Murat Öztürk

9.Murathan Kurt

10. Nailcan Kurt

11.Alihan Taşkın

12.Tolga Sezgin

13.Ramazan Bayar

14.Aygün Aydın

15.Buse Görkem Narcı

16.İsmail Hacıoğlu

17.Furkan Koçan