Uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 kişi daha gözaltında

- Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 kişi daha gözaltına alındı.
- Gözaltına alınanlar arasında Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve Kaan Tangöze de bulunuyor.
- Soruşturma genişlerken, yurt dışında olan bir kişinin de tespit edildiği belirtildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde yeni gözaltılar gerçekleşti.
25 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
ÜNLÜ İSİMLERE GÖZALTI
Gözaltına alınan 17 kişinin arasında ünlü isimler de bulunuyor.
Bu isimlerin İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze olduğu öğrenildi.
BİR KİŞİ YURT DIŞINDA
Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
ÜNLÜ MARKANIN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında “Züber” markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER TAM LİSTE
1.Hakan Tunçelli
2.Sırrı Murat Dalkılıç
3.Rıza Kaan Tangöze
4.Murat Cevahiroğlu
5.Barış Talay
6.Hakan Kakız
7.Kemal Doğulu
8.Murat Öztürk
9.Murathan Kurt
10. Nailcan Kurt
11.Alihan Taşkın
12.Tolga Sezgin
13.Ramazan Bayar
14.Aygün Aydın
15.Buse Görkem Narcı
16.İsmail Hacıoğlu
17.Furkan Koçan