İbrahim Yumaklı: 16 yerleşim yeri tahliye edildi

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürüyor...

Birden çok ilimizde meydana gelen yangınlar sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son duruma ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"8 YANGIN AKTİF OLARAK DEVAM EDİYOR"

Bilecik'ten konuşan Bakan Yumaklı, şu bilgilendirmelerde bulundu:

Ülkemizde 8 yangın aktif olarak devam ediyor.



Sakarya'daki yangın geniş alanda. Yangına çok sayıda ekiple müdahalemiz sürüyor.

"16 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ"

Bu yangın sebebi ile Sakarya'da 2 yerleşim yeri, Bilecik'te de 14 yerleşim yeri olmak üzere 16 yerleşim yeri tahliye edildi.



Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi



Hava kararmasıyla beraber hava araçları inmek durumunda kaldı. Müdahalemize karadan devam edeceğiz

"ORMANIN YANMASINA SEBEP OLACAK BİR ŞEY YAPMAK İLE VATAN'A KURŞUN SIKMAK AYNI ŞEYDİR"