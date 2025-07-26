İbrahim Yumaklı: 6 ilimizdeki 7 yangın kontrol altında

Türkiye, alevler içinde yanıyor...

Birçok bölgede doğal ve insan kaynakları çıkan yangınlar, rüzgar ve aşırı sıcaklar sebebiyle güçlü şekilde yayılıyor.

Ekiplerin ve vatandaşların, hem havadan hem karadan gösterdikleri özverili çalışmayla, yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken, hala müdahale edilen bölgelerde alevler yükselmeye devam ediyor.

"6 İLİMİZDEKİ 7 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Karabük'te yangınların etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaştı.

6 ilde 7 yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son açıklamamızdan sonra devam ettiğini söylediğimiz Antalya Muratpaşa Güzeloba, Antalya Alanya Söğüt, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Manisa Akhisar ve şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Ovacık ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki yangınlar, yani 6 ilimizdeki yedi yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları burada devam edecek. Özellikle hava sıcaklığının çok ciddi bir şekilde yükseldiği bu birkaç gün, buna mutlaka arkadaşlarımız kesintisiz bir şekilde devam edecekler. Bu illerimizde yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

"3 YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR"

Karabük ve Antalya'da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının da devam ettiğini açıklayan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

Devam eden yangınlar var. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece boyu mücadelemiz sürdü. Sabahın ilk saatlerinde kara araçların müdahalesi ile başlamak istedik ama yoğun sis ve duman izin vermedi, lokal olarak hava araçlarının müdahalesi söz konusu. Burada 2 uçak 23 helikopterle bugün bu mücadelemizi sürdürmüş olacağız.



Antalya Gazipaşa'da 2 uçak, 11 helikopterin müdahalesi sürüyor. Gece boyu karadan müdahale sürdü, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava müdahaleleri başladı. Karadan da yine arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor.

"ORMAN KAHRAMANLARIMIZA CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yine bu orman yangınlarıyla alakalı bütün kurumlarımız canla başla mücadele ettiler. Bundan sonraki günlerde de hem önleme faaliyetleri açısından hem de çıkan yangınlara çok hızlıca müdahale ederek onların büyümesini engelleme açısından da aynı ciddiyetle devam edecekler. Ben gayret gösteren bütün orman kahramanlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, bizlere her zaman destek olan o bölgelerdeki vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.

"GECE 01.50'DE MERSİN SİLİFKE'DE BAŞKA BİR ORMAN YANGINI BAŞLADI"

Antalya Gazipaşa'daki yangından bahsetmek istiyorum. Gece boyu karadan buraya da müdahaleler sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte burada hava müdahaleleri de başladı. Buraya da iki uçak, 11 helikopter görevlendirilmiş durumda. Karadan da yine arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor.



Dün akşam burada bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra maalesef gece 01.50'de Mersin ilimizin Silifke ilçesinde başka bir orman yangını başladı. Aslına bakarsanız bu, orman alanının dışında başlayıp ormana sirayet eden bir yangın.

"MÜDAHALELERİMİZİN YARIDAN FAZLASI ORMAN ALANI DIŞINDA BAŞLIYOR"

Bunu sıklıkla söylüyoruz. Neredeyse bizim müdahalelerimizin yarıdan fazlası orman alanı dışında başlayan yerlerde oluyor. Onların büyük bir kısmı da ormana sirayet eden, eğer çok yakınsa, yangınlardan oluşuyor.



Dolayısıyla hem Gazipaşa'da hem de Mersin Silifke Çaldırlı Mahallesi'ndeki, mevkiindeki bu yangının bizim açımızdan başka da bir önemi var. Bu bölgeler çok şiddetli rüzgar altında. Arkadaşlarımız gerçekten gece boyu buna dikkat ederek müdahalelerine devam ettiler. Gün içerisinde de bu şiddetli rüzgarın devam edeceğiyle ilgili meteorolojik veriler var elimizde.

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR YANGIN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hem Karabük Safranbolu hem Antalya ve Mersin yangınlarında yani Gazipaşa ve Silifke yangınlarında şu anda aktif üç yangından bahsediyoruz an itibarıyla. Yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir yangın söz konusu değil.

"ÜLKEMİZ İÇİN TÜM ZAMANLARIN SICAKLIK REKORU KIRILDI"