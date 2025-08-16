İbrahim Yumaklı: 7 ilde yangın tamamen kontrol altına alındı

Türkiye'de ve dünyada küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken ormanlarda da yangınlara neden oluyor.

Türkiye, yaz mevsiminin başından itibaren yaşanan orman yangınları ile mücadele ediyor...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, yaşanan son yangınlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karadan ve havadan yapılan müdahalenin sonucunda yangının, 8 noktada tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

"8 NOKTADA YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara, kara ve havadan yapılan yoğun müdahalelerin sonucunda; Mersin / Anamur, Mersin / Silifke, Diyarbakır / Lice, Adıyaman / Besni, Afyonkarahisar / Bolvadin, Karaman / Ermenek, Çanakkale / Bayramiç ve İzmir / Urla yangınları tamamen kontrol altına alındı.

"KOCAELİ / KARAMÜRSEL YANGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"