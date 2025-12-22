İbrahim Yumaklı: Bizim yediğimiz domatesler İsrail'in domatesleri değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BAKAN YUMAKLI'NIN KATILDIĞI PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

Ensonhaber YouTube kanalı önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor

Bu kapsamda Son Durum programında Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara’nın konuğu olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tarım sektöründe dünyadaki yerinden üretim programlamasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, tarım ürünlerinin İsrail'den ithal edildiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

"İSRAİL DOMATESİ YEMİYORUZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın zamanda tüm dünyaya tarım ürünü ithal ettikleri ve İsrail olmasa dünyada bu durumun krize dönüşeceği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Bakan Yumaklı, "Bizim yediğimiz domatesler İsrail'in domatesleri değil. Safsata bu. O nereye satıyor kimler için bunu söyledi bilmiyorum. Bizi ilgilendirmiyor. Bu yine çok speküle edilen konulardan biri. İsrail tohumu...

"BİZ İSRAİL İLE TÜM İLİŞKİLERİ KESTİK, EKSİKLİK HİSSEDİLDİ Mİ?"

Biz İsrail ile bütün ilişkileri kestik. Ne oldu bir şeyin eksikliğini çektik mi? E tamam demek ki doğru değil. Dünyadaki bütün ülkeler birbirleri ile iletişim halinde.

Ama her ülke de kendi gıda arz güvenliğini koruyacak tedbirleri alıyor. İsrail ile ilişkileri kesmeden önceki ilişkimiz de toplam ihracatımızın yüzde 1'i bile değildi. Bütün ilişkimizi kestik dolayısıyla bizi de etkilemedi." dedi.

'NE YİYORSAK İSRAİL TOHUMU İLE ÜRETİLİYOR' İNANIŞI

Toplumdaki 'ne yiyorsak İsrail'den geliyor, İsrail tohumu ile üretiliyor, İsrail bunların genetiğini bozuyor' inanışına yönelik de konuşan Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Şimdi bir torba var ve torbanın içine bir sürü şey atıyorsunuz. Negatif olanların cazibesi var ve insanların korkularını tetiklediğiniz zaman oradan bir fayda elde ediyorsunuz.

"İSRAİL'DEN THUM ALMIYORUZ, İHTİYACIMIZ DA YOK"

Ben doğruları buradan söyleyeyim;

1- Türkiye'deki bizim tohumculuk sektörümüz dünyadaki otoritelerden bir tanesi. Yani ilk 10 ülke arasındayız. Tohumculuk sektörümüz dünyanın en iyilerinden bir tanesi.

2- ülkemizde üretilen tohumların yüzde 95'i bu ülkenin topraklarında üretilen tohumlardan oluşuyor.

3- Biz 1 milyon 300 bin ton tohum üretiyoruz. Dünyanın 110 ülkesine ihraç ediyoruz.

İsrail'den tohum almıyoruz. İhtiyacımız yok. Nokta!

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEKİLDE GDO'LU ÜRÜN ÜRETÜMİNE İZİN VERİLMİYOR"

GDO'lu ürünler konusuna da değinen Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Yılın 12 ayı her ürünü yeme talebi olunca doğal olarak endüstriyel üretime dönmüş oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim; Türkiye'de hiçbir gıda ürününün GDO'lu olmasına biz izin vermiyoruz.

"AVRUPA VE ABD'DE ÜRETİME İZİN VERİLİYOR"

Dünyada GDO'lu ürüne ülkelerin izin vermesi söz konusu. Avrupa'da 200'ün üzerinde ürüne izin veriliyor. ABD'de belki ondan daha da fazla. Bizde 20 civarında ürün var. Ülkemizde hiç GDO'lu ürün üretilmiyor.

"ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLENLER TAMAMEN HAYVANSAL ÜRETİM İÇİN"

Ülkemize girmesine izin verdiğimizi ürünlerin tamamı da hayvansal üretim için. Ülkemize gelen GDO'lu ürünler ne peki? Yemlerde vs kullanılacak ürünler.

Bizim yediğimiz tek bir GDO'lu ürün yok. Bu konudaki en sert tedbirleri uygulayan ülke Türkiye. Türkiye insanlarımızın yemesi için sunulan herhangi bir GDO'lu ürüne izin vermiyor.

Türkiye'de 20 civarında GDO'lu ürün var. Bunların tamamı da hayvansal üretim için kullanılıyor. Bizde böyle ama dünyada bunun 10 katından fazla GDO'lu ürüne izin veriliyor."