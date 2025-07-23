İbrahim Yumaklı, çıkan son yangınlara dair bilgi verdi

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken, yangınlara karşı da ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Mobil Yangın Yönetim Merkezi’nde, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını bir kez daha çizen Yumaklı, şöyle dedi:

"RİSK DEVAM EDİYOR, NÖBETTEYİZ"

Ormana sirayet etti ve buraya kadar geldi. Gece boyunca müdahaleler devam etti. Sabah saatlerinde de hava araçlarımız bu müdahalelere katıldı. Bu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öğlen saatlerinden itibaren hem sıcaklığın artışı hem de kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz. Risk algısı yüksek. Arkadaşlarımız nöbetlerine devam edecek, soğutma çalışmaları sürüyor. D-650 karayolu ile ilgili Osmaneli'nin içerisine trafiğin verildiğini söylemiştim. O da açıldı, trafikle ilgili bir sıkıntı yok.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BİRKAÇ GÜN SÜRECEK"

Diğer yangınlardan bir tanesi Karabük, Çukurca Mahallesi'ndeydi. Burası da yine çok büyük oranda kontrol altına alındı. Orada da soğutma çalışmaları devam ediyor.



Diğer bir yangın Eskişehir Seyitgazi'deydi. Burada da arkadaşlarımız gece boyunca çok yoğun mücadele ve müdahale ettiler.



Çok küçük sarp kayalık alanda kaldı ama risk teşkil etmiyor. Biz buraya büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliyoruz, soğutma çalışmaları devam edecek. Soğutma çalışmaları birkaç gün sürecek.

"YIL BAŞINDAN BU YANA 4 BİN ADEDİ AŞAN YANGIN"