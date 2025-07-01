İbrahim Yumaklı: Cuma gününden bu yana 342 yangın çıktı

Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Etkili olan rüzgar ekiplerin işini zaman zaman zorlaştırıyor ancak alevleri kontrol altına almak için ara verilmeden çaba gösteriliyor.

Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, şöyle dedi:

5 GÜNDE 342 YANGIN

5 günde 342 yangın çıktı. Manisa, İzmir, Hatay ve Antakya'daki 6 yangın devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız.



Hem İzmir’de hem Manisa’da gece boyu çok ciddi müdahalelerle etkiyi büyük ölçüde düşürdük.



Hatay Antakya’da çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Adana'daki yangın kontrol altına alındı.

VATANDAŞLARA UYARI

Pilotlarımız risk alarak müdahale ediyor. Karadan da yangınların söndürülmesi için aralıksız çalışılıyor. Rüzgarın kararsız esmesi de çalışmaları etkiliyor.



Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Çok basit bir ateş yakılmasıyla ülkemizin kaynakları yanıyor. Yangınlara dair toplumsal duyarlılık olmalı.



Bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yolun kenarına, otun içerisine atmayın.

ALEVLER ŞİDDETLİ RÜZGARLA YAYILDI

İzmir'de Aliağa ve Foça'nın ardından bu kez Menderes ve Seferihisar'da art arda yangın çıktı.

Alevler, yerleşim yerlerine sıçradı, çok sayıda ev, araç zarar gördü. Ekipler alevlerle mücadele ederken mahsur kalanlar için de seferber oldu. Şiddetli rüzgar, müdahaleyi güçleştirdi.

Menderes ve Seferihisar'da çıkan yangınlar yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda etkisini artırdı. 281 arazöz ve iş makinesi desteğinde bin 113 personel, 10 mahalleyi etkileyen yangınlara karşı seferber oldu.

Alevler yazlık sitelere kadar ilerledi. Bazı ev ve araçlara sıçradı.

Manisa'da 3 uçak, 5 helikopter, 85 arazöz, 31 iş makinesi görevde

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangını 3'üncü gününde. Rüzgarın etkisiyle devam eden yangına 3 uçak, 5 helikopter, 85 arazöz, 31 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Bu sırada bir alışveriş merkezi boşaltıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yurdun güney ve güneydoğusundaki birçok ilden de orman yangını haberleri geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ile Aksu, Mardin'in Nusaybin ile Mazıdağı, Mersin'in Mut ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye'nin Düziçi ve Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahaleleri ile söndürüldü.

46 KİŞİNİN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: