İbrahim Yumaklı: Gıda denetimlerinde 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda güvenilirliği ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, eylül ayında 125 binden fazla denetim ile gıda güvenirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

"EYLÜL AYINDA 125 BİNDEN FAZLA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Aynı zamanda Yumaklı, 22 işletmede suç duyurusunda bulunulurken, 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildiğini de açıkladı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.



Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

"İŞLETMELERE TOPLAM 168,5 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ"