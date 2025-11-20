İbrahim Yumaklı: Gıda ve su israfıyla mücadelede güçlü mesajlar vermeye devam edeceğiz

- İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'nde gıda ve su israfıyla mücadelede kararlılık mesajı vereceklerini açıkladı.
- Etkinlik, sıfır atık politikalarını merkezi bir tema olarak belirleyerek küresel işbirliğini artırmayı hedefliyor.
- Panel, dünya genelinden bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleşecek.
Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle İstanbul'da Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli düzenlenecek.
Panele ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, panelin temasının, "Gıda ve su israfını önlemek, geleceği sahiplenmek" olduğunu ifade etti.
"KÜRESEL POLİTİKALARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN KRİTİK ADIM" MESAJI
Panelin 28 Kasım'da İstanbul'da yapılacağını belirten Yumaklı, "Dünyanın dört bir yanından bakanları, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve uzmanları İstanbul'da bir araya getirecek." bilgisini verdi.
Yumaklı, sürdürülebilir gıda sistemleri, su verimliliği ve israfın azaltılması yönünde küresel politikaları güçlendirmek için kritik bir adım attıklarına dikkati çekti.
SIFIR ATIK HAREKETİ, SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ, BU ALANDAKİ ULUSLARARASI ÇABALARIN DAHA GÖRÜNÜR OLMASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR
Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, Su Verimliliği Seferberliği ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar, bu alandaki uluslararası çabaların daha görünür ve etkili olmasına öncülük ediyor. Türkiye olarak gıda ve su israfıyla mücadelede güçlü mesajlar vermeye, suyu merkeze alan politikalarımızla küresel işbirliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.