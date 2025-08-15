İbrahim Yumaklı: Hatay ve Mersin'deki yangınlar kontrol altına alındı

Türkiye'de yaz ayları itibarıyla başlayan orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yangın haberleri gelmeye devam ederken, Hatay ve Mersin'den yeni yangın haberleri geldi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca çalışmaları sürdü.

Söndürme uçağı ve helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayan havadan müdahalesi de etkili oldu.

BAKAN SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay ve Mersin'in ilçelerinde başlayan yangınların son durumu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

HATAY'IN 3 İLÇESİNDE YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Yeşil Vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz.



Hatay’ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı.

"SİLİFKE VE ANAMUR İLÇELERİNDE KISMİ KONTROL"

Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor.

"YARINLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"