İbrahim Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı,

Ormanın Kahramanları’nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda;

İzmir Seferihisar

İzmir Menderes

Manisa Akhisar

Manisa Kula

Manisa Saruhanlı

Bilecik Vezirhan’daki yangınlar TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Hatay Antakya Manisa Ahmetli’de ise BÜYÜK ORANDA KONTROL sağlanmıştır.

SOĞUTMA çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 1 hafta yangın riski olarak çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir.

Unutmayalım: Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız.

Çünkü Yeşil Vatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur.

Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım:

Anız yakmayalım

Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım

İzmarit atmayalım

Atıkları çöpe atalım

Biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım

En ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112’yi arayalım

AYRINTILARR GELİYOR