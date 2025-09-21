İbrahim Yumaklı: Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya-Yaylakonak yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ederken iki ilden sevindiren haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son duruma ilişkin bilgi verdi.

"MUĞLA VE ANTALYA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA"

Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde:

Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya, Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı.



Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

"YEŞİL VATAN'I KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım.



Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz.

218 EV BOŞALTILMIŞ, 582 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Muğla'daki yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye nakli gerçekleştirilmişti.

Antalya'da ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltılmıştı.